В четверг, 18 июля, подведены итоги грантового конкурса социальных инициатив "Час діяти, Нестримні". По результатам конкурса объявлено 15 общин, которые на условиях софинансирования создадут пространства для развития адаптивного спорта, передает УНН.

Детали

Проект "Час діяти, Нестримні" расширяет возможности для людей, имеющих инвалидность, ранения, ветеранов войны через спорт и двигательную активность.

"Сегодня мы живем в новой реальности. В обществе, где живут ветераны. Многие украинские семьи имеют в своих семьях ветеранов.

Для благотворительного фонда "МХП-Громаді" очень важно внедрять и поддерживать такие инициативы. И это не только о спорте, но и об адаптации, о реинтеграции ветеранов", - комментирует председатель Совета развития общин Благотворительного фонда „МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

В Украине успешно функционирует 31 адаптивный клуб, где военные, ветераны войны, люди с инвалидностью занимаются спортом и оздоровительной двигательной активностью. Эта инициатива является важным шагом к развитию безбарьерного пространства, заботы о лицах с боевым опытом, лицах с травмами и инвалидностью, убежден глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

"Мы планируем увеличивать количество адаптивных клубов по всей Украине, ведь спорт и двигательная активность помогают людям в процессе реабилитации", - добавляет он.

Директор Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех" Андрей Ребрина рассказал, что с начала года адаптивные клубы уже созданы в разных уголках Украины, совместно с партнерами проекта „Час діяти, Нестримні" их станет больше.

"Благодаря проекту мы получим еще 15 адаптивных клубов, и в итоге получим 46 адаптивных клубов по всей Украине. Это очень хорошая и нужная инициатива для наших ветеранов", - отметил он.

"Мы часто сотрудничаем с министерством молодежи и спорта по разным направлениям. Мы поддерживаем спорт.

Этот проект стал краеугольным камнем в нашем тесном сотрудничестве. Мы идем, как партнеры, для того, чтобы построить такие безбарьерные пространства.

Для "МХП - Громаді" нет разницы, ты из города или из маленького села. Для нас важны все. Вместе мы делаем важное и вместе идем к победе", - подчеркнул директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Нестримні" реализуют Благотворительный фонд "МХП - Громаді", Благотворительный фонд имени Федора Шпига совместно с Государственным учреждением "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех" в рамках проекта "Активні парки" программы Президента Украины в партнерстве с министерством молодежи и спорта Украины.