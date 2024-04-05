Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  69452 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  82823 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  101785 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  100257 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  98271 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  86486 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78091 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134938 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134130 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133483 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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3 апреля 2024, 11:28  •  178183 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  255180 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  292066 просмотра

Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об атаке беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в направлении города Никополь.

Война •   •  4228 просмотра
Вражеский ударный беспилотник нацелился на Никополь

В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы

В Харькове снова прогремели взрывы: украинские ВВС предупредили о ракетной угрозе для региона, а местные власти сообщили о громких взрывах в городе.

Война •   •  4985 просмотра
В Харькове прогремело четыре взрыва на фоне ракетной угрозы

В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму

Российские спецслужбы готовят теракт под ложным флагом и планируют обвинить в нем проукраинское партизанское движение "АТЕШ", согласно предупреждениям активистов "АТЕШ".

Война •   •  6014 просмотра
В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму

российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область

Военно-воздушные силы Украины информируют о перемещении российских беспилотников из Херсонской области в направлении Днепропетровской.

Война •   •  5722 просмотра
российские беспилотники движутся из Херсонской в Днепропетровскую область

Лесные пожары бушуют в Румынии и Греции на фоне жаркой погоды и сильного ветра

Румыния и Греция сталкиваются с распространением лесных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра, что угрожает населению и заставляет пожарных действовать быстро, чтобы предотвратить повреждение жилых районов и лесов.

Новости Мира •   •  4287 просмотра
Лесные пожары бушуют в Румынии и Греции на фоне жаркой погоды и сильного ветра

россияне снова обстреливают Харьков: слышны взрывы

Российские военные снова обстреливают Харьков, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  8682 просмотра
россияне снова обстреливают Харьков: слышны взрывы

Отключения отменены: Днепропетровщина постепенно получает свет

Отменено отключение электроэнергии в Днепропетровской области. По состоянию на вечер экстренные меры не нужны, а все семьи постепенно получают свет.

Война •   •  7974 просмотра
Отключения отменены: Днепропетровщина постепенно получает свет

Дания днём закрывала пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле - СМИ

Дания на несколько часов закрыла пролив Большой Бельт и воздушное пространство из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле, что создавало угрозу обстрела.

Война •   •  7978 просмотра
Дания днём закрывала пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле - СМИ

российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  8589 просмотра
российская тактическая авиация активизировалась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день

В Сумской области за сутки зафиксировано 15 обстрелов территорий и населенных пунктов, в результате которых произошло 83 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и ракеты.

Война •   •  9722 просмотра
Силы рф продолжают атаковать Сумскую область: 15 обстрелов и 83 взрыва за день