Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

Враг нанес ракетный удар по Одессе, есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали три женщины. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"По состоянию на сейчас - трое пострадавших женщин. К счастью - ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают", - сообщил Кипер.

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Кроме того, глава Одесской ОВА рассказал о ситуации с энергоснабжением.

"В Одессе по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия. Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", - резюмировал Кипер.

Напомним

Оккупанты сегодня вечером нанесли удары по Одессе. Как сообщали СМИ, в городе прогремел ряд взрывов.