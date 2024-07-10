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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский обстрел объекта энергетики в Ровенской области привел к обесточиванию: продолжаются восстановительные работы

Вражеский обстрел объекта энергетики в Ровенской области привел к обесточиванию: продолжаются восстановительные работы

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 04:36  •  11107 просмотра

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Вражеское нападение на объект энергетики в Ривненской области вызвало обесточивание некоторых районов, но электроснабжение восстановлено, хотя восстановительные работы продолжаются.

На Ровенщине в результате вражеской атаки на энергообъект были обесточены отдельные районы области. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью террористическая страна осуществила атаку беспилотных летательных аппаратов на энергообъект на Ровенщине.

Атака вызвала обесточивание отдельных районов, как в бытовых, так и в промышленных секторах.

Сейчас энергопитание уже восстановлено, однако в дальнейшем продолжаются восстановительные работы.

Враг атакует: ударные беспилотники зафиксированы в нескольких областях9 июля 2024, 20:46 • 23071 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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ukrenerhoУкрэнерго
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