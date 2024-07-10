Вражеский обстрел объекта энергетики в Ровенской области привел к обесточиванию: продолжаются восстановительные работы

На Ровенщине в результате вражеской атаки на энергообъект были обесточены отдельные районы области. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью террористическая страна осуществила атаку беспилотных летательных аппаратов на энергообъект на Ровенщине.

Атака вызвала обесточивание отдельных районов, как в бытовых, так и в промышленных секторах.

Сейчас энергопитание уже восстановлено, однако в дальнейшем продолжаются восстановительные работы.

Враг атакует: ударные беспилотники зафиксированы в нескольких областях