Вражеский обстрел Николаева: повреждены 50 частных домов

В Николаеве в результате последнего обстрела рф жилого сектора повреждено 50 домов, три из них - уничтожены полностью. Об этом во вторник сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Продолжаем работы на месте последнего обстрела. Здесь повреждено 50 частных домов, из них три - не подлежат восстановлению - написал Сенкевич в соцсетях.

По его словам, бригады выдают жителям ОСБ-плиты, кому нужно - помогают зашивать выбитые окна, накрывают крыши тентами.

Также на поврежденных домах сносят те конструкции, которые являются опасными и могут обвалиться.

Напомним

25 марта в Николаеве ночью обломки сбитого вражеского "шахеда" упали на территорию частного сектора. Ранения получили 11 человек.

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