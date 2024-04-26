Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Сегодня в течение нескольких часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Белополья Сумской области, участок чего погибли две местные жительницы. Еще три человека получили ранения. Последствия вражеского обстрела показали в Национальной полиции, передает УНН.

Как сообщается, 26 апреля в течение двух часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Белополья.

"В результате атаки агрессора погибли две гражданские женщины, которым было 77 и 69 лет. Еще трое женщин получили ранения", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается, в результате обстрелов повреждены многоэтажка и частные дома.

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Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по промышленному объекту в Сумах, предварительно с использованием двух управляемых авиационных бомб.