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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 13:24  •  6565 просмотра

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Двое мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела Белополья Сумской области.

Сегодня в течение нескольких часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Белополья Сумской области, участок чего погибли две местные жительницы. Еще три человека получили ранения. Последствия вражеского обстрела показали в Национальной полиции, передает УНН

Как сообщается, 26 апреля в течение двух часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Белополья. 

"В результате атаки агрессора погибли две гражданские женщины, которым было 77 и 69 лет. Еще трое женщин получили ранения", - говорится в сообщении. 

Также, как сообщается, в результате обстрелов повреждены многоэтажка и частные дома.

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Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по промышленному объекту в Сумах, предварительно с использованием двух управляемых авиационных бомб.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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