Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 18 часов назад • 56612 просмотра

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея 18 часов назад • 24177 просмотра

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС 19 часов назад • 39108 просмотра

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС 19 часов назад • 53983 просмотра