Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  120257 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  113068 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  154771 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223379 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  398554 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175363 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131660 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102542 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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18 апреля 2024, 06:06  •  404013 просмотра

Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 800 человек личного состава.

Война •   •  8401 просмотра
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

За последние сутки в результате артиллерийских обстрелов в Николаевской области повреждены учебные заведения, жилые дома, сооружения, автомобили и коммерческая инфраструктура, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  9210 просмотра
На Николаевщине из-за ударов рф зафиксированы многочисленные повреждения, но нет пострадавших

Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с временно оккупированной территории Крыма в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  9386 просмотра
Угроза баллистического оружия из Крыма вызвала воздушную тревогу в Украине

ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время атаки в ночь на 23 апреля 2024 года.

Война •   •  9988 просмотра
ПВО сбила 15 из 16 российских беспилотников во время ночных атак

За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений, при этом рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиаударов и около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  9831 просмотра
За сутки рф нанесла 6 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 100 залповых обстрелов

Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.

Война •   •  11200 просмотра
Крупные иностранные компании продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

ЕС угрожает запретить платную функцию TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей.

Технологии •   •  10941 просмотра
ЕС угрожает TikTok Lite запретом из-за функции вознаграждения за просмотр: вопрос безопасности детей

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

Во Всемирный день книги и авторского права ЮНЕСКО отмечает важность защиты литературных произведений и прав авторов. Первые законы об авторском праве появились еще в 18 веке.

УНН Lite •   •  17104 просмотра
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Все вражеские беспилотники, запущенные в сторону Киева с территории России, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в столице пока не зафиксировано.

Война •   •  16717 просмотра
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя и призывает Сенат прислать ему пакет законов о национальной безопасности для скорейшего подписания.

Война •   •  20570 просмотра
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя