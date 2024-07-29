Из-за российского обстрела поселка Камышаны на Херсонщине 16-летний парень находится в тяжелом состоянии в больнице, а его 10-летняя сестра получила более легкие ранения, но также находится в больнице. Об этом рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У нас было всегда немножко тише на выходных, а эти выходные показали большое количество жертв и пострадавших. Дети пострадали вчера в результате обстрела Камышан. Сейчас один ребенок, 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице, его продолжают держать в реанимации. Его 10-летняя сестра также в больнице, но в более легком состоянии - рассказал Толоконников.

По его словам, всего в Камышанах пострадало девять человек.

Всего вчера восемь человек пострадали в результате обстрела Камышан. Сегодня добавился еще один, всего девять (пострадавших - ред.) - сказал Толоконников.

Кроме того, он отметил, что можно фиксировать то, что существенно усилились вражеские обстрелы на Херсонщине.

Дополнение

28 июля из-за российских обстрелов Херсонщины пострадала семья, а именно две женщины и двое детей, их доставили в больницу.

Сегодня, 29 июля стало известно, что в больницу за помощью обратился житель поселка Камышаны, который пострадал в результате вчерашнего утреннего обстрела.

"У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - сообщает Херсонская ОГА (ОВА).

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