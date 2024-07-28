рф вывезла 1000 украинских детей в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию под предлогом "оздоровления".

За более чем два года полномасштабного вторжения террористической страны украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет систематически увозят за тысячи километров от дома, пытаясь навязать им российскую культуру и традиции. Большинство детей имеют родителей, которые, вероятно, дают разрешение на такой вывоз, однако вопрос о свободе этого выбора в условиях оккупации остается открытым.

Такие действия грубо нарушают права детей и международные нормы защиты прав человека - заявил Дмитрий Лубинец.

Лубинец подчеркнул, что эти действия являются грубым нарушением прав детей и международных норм защиты прав человека, поэтому Украина продолжает настаивать на доступе для международных организаций к временно оккупированным территориям и привлечении виновных к ответственности.

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