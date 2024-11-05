Вражеская атака на Харьков: пока известно о трех пострадавших

В результате удара по Шевченковскому району Харькова беспилотником количество пострадавших возросло до трех человек. Также была повреждена многоэтажка, автомобиль, выбиты окна. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня два часа назад россияне осуществили запуск в направлении города Харьков барражирующего боеприпаса - БпЛА "Герань-2". В окрестностях города он был сбит, но, к сожалению, все равно попал уже на территории города в Шевченковском районе. Попадание в асфальт. Была детонация и разлет обломков этого БпЛА. В результате взрыва уже на земле было повреждено 5-ти этажное здание, выбито несколько десятков окон. Также получил ранения водитель автомобиля, который проезжал возле места взрыва, и автомобиль был поврежден. Всего имеем трех раненых человек. У них ранения, которые не угрожают жизни, им оказывается медицинская помощь", - сказал Чубенко.

Напомним

Оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова, предварительно шахедом. В результате удара поврежден многоквартирный дом, выбиты окна на трех этажах.