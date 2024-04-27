Враг запустил стратегические бомбардировщики Ту-95 на пусковые рубежи

В России с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, сообщают мониторинговые каналы, передает УНН.

Детали

В сообщении указывается, что по состоянию на 23:55 отмечен взлет шести бортов Ту-95.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион на пусковые рубежи ожидается расчетно в 03:00-04:30.

Напомним,

В Харькове и на Ивано-Франковщине в ночь на 27 апреля раздавались взрывы. Россияне обстреляли Харьков ракетами, а по Франковщине запустили "Кинжалы".

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