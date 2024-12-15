Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области
Киев • УНН
Оккупанты применили более 450 дронов и втрое увеличили количество разведывательных беспилотников за сутки. Количество артиллерийских обстрелов возросло до 3000 боеприпасов, враг пытается захватить Великую Новоселку.
Российские войска существенно активизировались на юге Донецкой области, используя более 450 дронов в сутки и вдвое увеличив интенсивность артиллерийских обстрелов до трех тысяч боеприпасов. Об этом рассказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
«За сутки враг применил более 450 дронов. Кроме того возросло применение разведывательных дронов почти вдвое, а то и втрое. Возросло и количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов почти вдвое. Если раньше было этих боеприпасов до 1000 или 1,500 тысяч, то сейчас это фактически 3 тысячи», - сказал Волошин.
Он утверждает, что враг активизировался, а причиной активизации является попытка любой ценой взять под свой контроль юг Донецкой области и выйти на границу Днепропетровской.
«А также они хотят взять под свой контроль населенный пункт Великая Новоселка, перерезав логистические пути для наших сил, которые находятся на Кураховском направлении», - спикер.
Напомним
Российские оккупанты находятся близко к Покровску в Донецкой области и постоянно обстреливают город.