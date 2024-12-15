Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области

Российские войска существенно активизировались на юге Донецкой области, используя более 450 дронов в сутки и вдвое увеличив интенсивность артиллерийских обстрелов до трех тысяч боеприпасов. Об этом рассказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«За сутки враг применил более 450 дронов. Кроме того возросло применение разведывательных дронов почти вдвое, а то и втрое. Возросло и количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов почти вдвое. Если раньше было этих боеприпасов до 1000 или 1,500 тысяч, то сейчас это фактически 3 тысячи», - сказал Волошин.

Он утверждает, что враг активизировался, а причиной активизации является попытка любой ценой взять под свой контроль юг Донецкой области и выйти на границу Днепропетровской.

«А также они хотят взять под свой контроль населенный пункт Великая Новоселка, перерезав логистические пути для наших сил, которые находятся на Кураховском направлении», - спикер.

Напомним

Российские оккупанты находятся близко к Покровску в Донецкой области и постоянно обстреливают город.