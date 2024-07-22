Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал убийство языковеда Ирины Фарион, отметив, что трагедия в очередной раз продемонстрировала, что враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию, передает УНН.

Детали

Сегодня Украина попрощалась с общественным деятелем и ученым Ириной Фарион. Хладнокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Поэтому мы не имеем права забывать, что несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное - написал Буданов.

Он добавил, что право отстаивать свои убеждения - это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан.

Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства - добавил Буданов.

Напомним,

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Сегодня во Львове в Гарнизонном храме Львова прошел чин похорон Ирины Фарион. Проститься с языковедом пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники из разных городов Украины.