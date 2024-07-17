Армия рф на Харьковском направлении пытается провести перегруппировку в районе Глубокого, а также готовит штурмовые группы к атакам в Волчанске. Об этом сообщили в среду в оперативно-тактической группировке «Харьков», передает УНН.

Враг пытается провести перегруппировку своих штурмовых групп из состава 155обрмп ТОФ и 18 мсд 11 АК в районе нп Глубокое. а также осуществляет подготовку штурмовых групп из состава 138 омсбр 6А к атакам в Волчанске - говорится в сообщении ОТГ "Харьков".

Как сообщается, в течение минувших суток на Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. С начала 17 июля подразделения Сил обороны отбили пять вражеских атак. Еще три боестолкновения по состоянию на утро продолжались.

Как указали в ОТГ «Харьков», украинские воины продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

Враг нанес в направлении позиций наших войск в зоне ответственности ОТУ "Харьков" 1 ракетный удар, 20 авиационных ударов (45 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное.

Также враг нанес 49 ударов дронами-камикадзе и совершил 446 обстрелов.

"Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 102 человека. На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 3 танка, 1 противотанковое средство, 7 артсистем, 10 автомобилей, 2 единицы специальной техники, 38 БПЛА. Уничтожено 49 укрытий и 2 пункта хранения БК", - отмечается в сообщении.

На фронте за сутки произошло 112 боев, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях