За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было отражено на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в сводке Генштаба на 8:00 17 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации Генштаба, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4300 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное Харьковской области; Межевое, Новоселовка Первая, Воздвиженка, Тимофеевка, Волчье, Гродовка, Великая Новоселка, Угледар, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".

Аргесор несет потери: 1110 человек личного состава, 11 танков, 9 бронемашин потеряно за сутки

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, как сообщается, противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения - заверили в Генштабе.

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