Киев • УНН
За минувшие сутки рф потеряла 1110 военнослужащих, доведя свои общие боевые потери до 562510 человек с начала вторжения 24 февраля 2022 года, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 17.07.24:
- Личный состав: 562510 (+1110).
- Танки: 8238 (+11).
- Бронированные боевые машины: 15871 (+9).
- Артиллерийские системы: 15411 (+43).
- РСЗВ: 1120 (+1).
- Средства ППО: 893 (+1).
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12224 (+31).
- Крылатые ракеты: 2398.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20741 (+61).
- Специальная техника: 2586 (+9).
Данные уточняются.
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