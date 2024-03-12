Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.