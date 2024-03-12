Враг отброшен под Богдановкой, но россияне продвинулись под Невельским - DeepState

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БпЛА движутся в сторону западных областей
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники движутся на запад.
В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко
В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской и Харьковской областях.
Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины
Премьер-министр Швеции Кристерссон призывает Европу убедить США сосредоточить внимание на войне россии против Украины, увеличивая собственную обороноспособность и согласовывая ее со стратегическими интересами Америки, в том числе с китайским вызовом.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов
Вражеские беспилотники движутся группами в направлении Винницы с разных направлений.
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе
Консул Генерального консульства Украины в Люблине отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин во время своего визита туда. Также Генеральное консульство Украины в Люблине направило официальное письмо к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой гарантировать беспрепятственное движение автобусов на местах проведения протестов.
Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну
Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.
российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины
Несколько групп беспилотных летательных аппаратов движутся через различные регионы Украины, в том числе в направлении Винницы, Днепра и Белой Церкви.