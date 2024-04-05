Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  101389 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104922 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  105310 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  99014 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124144 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117079 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118769 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111231 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101005 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91932 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  218445 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293533 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  296546 просмотра

Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

47-летний мужчина был ранен в результате российского обстрела в селе Дудчаны Херсонской области, а 84-летняя женщина и двое мужчин были ранены в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области.

Общество •   •  6946 просмотра
Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА

По словам главы областной военной администрации, российские удары по Запорожью привели к пострадавшим.

Общество •   •  7316 просмотра
россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА

Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Харьков и прилегающему населенному пункту в Харьковской области, подробности о жертвах еще уточняются.

Война •   •  5650 просмотра
Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА

В Запорожье сообщают о еще одном взрыве

Третий взрыв произошел в Запорожье, Украина, после двух предыдущих взрывов, о которых сообщили местные чиновники.

Общество •   •  7705 просмотра
В Запорожье сообщают о еще одном взрыве

"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене прокремлевскому пропагандисту михаилу шпире.

Война •   •  6800 просмотра
"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене

"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить продолжение сотрудничества в сфере обороны, санкции и конфискацию российских активов, гуманитарную помощь и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

политика •   •  6887 просмотра
"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

Двое калао по имени Коча и Кора, известные своими разноцветными перьями, причудливыми клювами и необычным рационом, состоящим из ягод, фруктов, яиц, насекомых, злаков, овощей, грызунов, лягушек и ящериц, с наступлением теплой погоды вернулись в свой летний дом в Киевском зоопарке.

Общество •   •  8017 просмотра
Весна в КиевЗоо: в свое летнее имение возвращаются волнистые калао - Коша и Кора

В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

Взрывы произошли в Харькове, когда российские войска атаковали город с помощью авиационных боеприпасов.

Война •   •  7555 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр

Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Законопроект о мобилизации и военной службе планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины 10 апреля.

Война •   •  9558 просмотра
Законопроект о мобилизации планируют вынести на рассмотрение Рады 10 апреля

Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей

Скоро открывается сезон шашлыков на природе. Подобрали сочные и вкусные рецепты маринованных шашлыков из свинины, курицы, телятины и овощей, которые сделают вашу встречу с друзьями вкуснее.

УНН Lite •   •  6685 просмотра
Сочно и вкусно: простые рецепты шашлыка из мяса и овощей