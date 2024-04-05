Враг обстрелял поселок Дудчаны на Херсонщине: есть травмированный

российские войска сегодня ударили по поселку Дудчаны Херсонской области, в результате чего ранения получил 47-летний мужчина, который находился на улице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Под российский обстрел в селе Дудчаны попал местный житель. В момент вражеского удара 47-летний мужчина находился на улице - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, у пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травму, обломочные ранения позвоночника.

Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести. Его госпитализировали.

Дополнение

Российские войска в очередной раз атаковали Берислав в Херсонской области с помощью беспилотника, в результате чего 84-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 56 лет получили травмы и были госпитализированы.