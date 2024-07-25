Киев • УНН
Ночью российские оккупанты атаковали Житомирщину около 10 дронами-камикадзе. ПВО сбила большинство целей, но поврежден инфраструктурный объект и около 10 частных домов. Жертв нет.
Российские оккупанты сегодня ночью нанесли массированной атаки дронами-камикадзе по Житомирщине. Силы противовоздушной обороны поразили большинство из около 10 воздушных целей. Из-за падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
Сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирщину. Силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей
Он сообщил, что в результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.
Жертв и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий. Гражданам чьи здания получили повреждения будет предоставлена необходимая для восстановления помощь
Армія рф уночі знову атакувала Одещину дронами: є руйнування адмінбудівлі, двоє постраждалих25 июля 2024, 05:35 • 22033 просмотра