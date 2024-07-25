Российские оккупанты сегодня ночью нанесли массированной атаки дронами-камикадзе по Житомирщине. Силы противовоздушной обороны поразили большинство из около 10 воздушных целей. Из-за падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект. Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирщину. Силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей - написал Бунечко в Facebook.

Он сообщил, что в результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

Жертв и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий. Гражданам чьи здания получили повреждения будет предоставлена необходимая для восстановления помощь - отметил Бунечко.

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