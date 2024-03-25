Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

Ночью и утром войска рф осуществили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 11 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская, Шалигинская, Середино-Будская и Свесская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Шалигинская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).

Новослободская громада: осуществлены обстрелы из миномета (4 взрыва)

Середино-Будская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.

Свесская община: был обстрел из артиллерии (2 взрыва).

Напомним

За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.