Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  209885 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179387 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176021 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172446 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140335 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  347083 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127370 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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20 марта 2024, 17:18  •  331409 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  355747 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  448357 просмотра

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.

Война •   •  21567 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Плетенчук подтвердил повреждение двух российских больших десантных кораблей в оккупированном Крыму, а повреждение третьего корабля проверяется.

Война •   •  19871 просмотра
В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 38,9034 UAH/USD, укрепив гривну на 2 копейки.

Экономика •   •  18847 просмотра
Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

россияне ранили еще 3 жителей Донецкой области. С 24 февраля 2022 года россияне убили 1891 мирного жителя Донетчины, ранили еще 4737.

Война •   •  18069 просмотра
россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

Один из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь на 25 марта.

Новости Мира •   •  16480 просмотра
В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации, планируя рассмотреть еще более 700 поправок.

Война •   •  19401 просмотра
Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Силы обороны ночью сбили 8 из 9 вражеских ударных беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

Война •   •  17715 просмотра
В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

Российская армия выпустила почти пятнадцать снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, о жертвах не сообщается.

Война •   •  16356 просмотра
Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул

В Кривом Роге Днепропетровской области отменили введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии, но ситуация остается сложной, поскольку продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Общество •   •  16108 просмотра
В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул

Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул

В Кривом Роге количество жертв российского ракетного обстрела 12 марта возросло до 6 человек. 59-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений, еще 7 человек остаются в больнице, 3 из них - в тяжелом состоянии.

Война •   •  15519 просмотра
Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул