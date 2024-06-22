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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атакует: угроза применения авиационного оружия в прифронтовых регионах

Враг атакует: угроза применения авиационного оружия в прифронтовых регионах

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 23:43  •  9489 просмотра

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Воздушные силы сообщают об угрозе применения авиационного вооружения в прифронтовых районах.

Зафиксирована угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Обнаружена угроза применения баллистического оружия с северо-востока21 июня 2024, 21:24 • 15268 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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