ВР предложили обратиться в ЕП относительно дополнительных торговых преференций Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховной Раде предложили обратиться в Европейский парламент с призывом принять введение дополнительных автономных преференций украинским товарам. Соответствующий проект постановления - обращение ВР к ЕП о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам происхождением из Украины, зарегистрирован под №6517 от 26 мая, передает УНН.
"Верховная Рада Украины обращается к Европейскому парламенту с призывом принять проект законодательной инициативы о введении дополнительных автономных преференций на товары происхождением из Украины в редакции, предложенной Европейской комиссией, без исключений и сокращений", - сказано в приложении к документу.
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Как отмечается, предоставление ЕС дополнительных преференций в торговле продемонстрировали бы украинскому бизнесу дополнительные преимущества функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между сторонами.
"Такие торговые преференции станут, прежде всего, важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной", - говорится в приложении.
Напомним, комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем надеется на быстрое достижение соглашения относительно дальнейших торговых преференций для Украины. Она выразила надежду, что Совет ЕС будет больше подвержен предложению Еврокомиссии, добавив, что предложенные ЕП изменения несколько "разбавляют" предложение.
Ранее в комитете ЕП по международной торговле приняли решение, что ЕС должен предложить Украине дополнительные торговые преференции. При этом евродепутаты предложили, чтобы помидоры, пшеница и мочевина (сырье для удобрений) не подпадали под дополнительные преимущества.