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ВР запропонували звернутися до ЄП щодо додаткових торгових преференцій Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховній Раді запропонували звернутися до Європейського парламенту із закликом ухвалити запровадження додаткових автономних преференцій українським товарам. Відповідний проект постанови – звернення ВР до ЄП щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України, зареєстровано під №6517 від 26 травня, передає УНН.

ВР запропонували звернутися до ЄП щодо додаткових торгових преференцій Україні

"Верховна Рада України звертається до Європейського парламенту із закликом ухвалити проект законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових автономних преференцій на товари, походженням з України в редакції, запропонованій Європейською комісією, без виключень і скорочень", - сказано у додатку до документу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Клімкін обговорив із комісаром ЄС надання Україні додаткових торговельних преференцій

Як зазначається, надання ЄС додаткових преференцій в торгівлі продемонстрували б українському бізнесу додаткові переваги функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між сторонами.

"Такі торговельні преференції стануть, передусім, важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною", - йдеться у додатку.

Нагадаємо, комісар ЄС з торгівлі Сесілія Мальмстрьом сподівається на швидке досягнення угоди щодо подальших торгових преференцій для України. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС буде більше схильна до пропозиції Єврокомісії, додавши, що запропоновані ЄП зміни дещо "розбавляють" пропозицію.

Раніше у комітеті ЄП з міжнародної торгівлі ухвалили рішення, що ЄС має запропонувати Україні додаткові торгові преференції. При цьому євродепутати запропонували, щоб помідори, пшениця і сечовина (сировина для добрив) не підпадали під додаткові переваги.

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