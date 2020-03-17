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ВР приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса. Соответствующее решение поддержали 359 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начисления штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Так, законопроект вводит такую поддержку предпринимателям:
- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;
- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;
- продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 года плата за землю;
- объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

По мнению авторов законопроекта, он направлен на защиту как малого так и большого бизнеса от негативных последствий, в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

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