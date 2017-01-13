ВР в прошлом году перераспределила около 4 млрд грн на восстановление Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Верховная Рада Украины в 2016 году перераспределила около 4 миллиардов гривен, направленных на восстановление инфраструктуры и социальных объектов в Луганской и Донецкой областях. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"В 2016 году своим решением ВР перераспределила почти 4 млрд грн, которые направила на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой (почти 3 млрд) и Луганской (1 млрд) областях. Список объектов утверждал бюджетный комитет ВР по предложениям региональных властей и депутатов, которые предлагали свои идеи", - написала она.
В общем, в Донецкой области для проведения работ было определено 596 объектов, в Луганской - 150. Сейчас работа начата только на половине определенных объектов.
Как сообщал УНН, глава ОБСЕ заявил, что для восстановления инфраструктуры на Донбассе нужно прекратить военные действия.