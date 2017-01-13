ВР торік перерозподілила близько 4 млрд грн на відновлення Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Верховна Рада України у 2016 році перерозподілила близько 4 мільярдів гривень, спрямованих на відновлення інфраструктури та соціальних об’єктів у Луганській та Донецькій областях. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"У 2016 році своїм рішенням ВР перерозподілила майже 4 млрд грн, які спрямувала на відновлення інфраструктурних і соціальних об'єктів в Донецькій (майже 3 млрд) і Луганській (1 млрд) області. Список об'єктів затверджував бюджетний комітет ВР за пропозиціями регіональної влади і депутатів, які надавали своі ідеї", - написала вона.
Загалом, на Донеччині для проведення робіт було визначено 596 об'єктів, на Луганщині - 150. Наразі роботу розпочато лише щодо половини визначених об'єктів.
Як передавав УНН, голова ОБСЄ заявив, що для відновлення інфраструктури на Донбасі потрібно припинити воєнні дії.