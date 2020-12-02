ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 32732 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 52441 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 65520 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 79163 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110557 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113083 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125433 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156088 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202281 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196409 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 72958 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 54381 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 65896 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 46190 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 56560 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 351637 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 303402 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 457631 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 423389 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 406023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 118484 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 196707 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 224246 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 203544 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 289729 просмотра
Актуальное
ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

Киев  •  УНН

 • 23817 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Парламент принял во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о государственных закупках, позволяющие покупать Оператору ГТС природный газ на бирже. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Проект Закона Украины разработан с целью усовершенствования действующего законодательства для создания возможностей для покупки Оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников - субъектов рынка природного газа", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предусматривается внести изменения в ЗУ "О публичных закупках", которыми предусмотреть, что:

  • действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется субъектами рынка природного газа, определенными ЗУ "О рынке природного газа", на торговых платформах, функционирование и управление которыми обеспечивается операторами торговых платформ, которые проводят деятельность в соответствии с кодексом газотранспортной системы;
  • действие этого закона для заказчиков, осуществляющих деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется оператором газотранспортной системы для совершения балансирующих действий или заказчиком услуг транспортировки для балансировки своего портфолио в соответствии с ЗУ "О рынке природного газа" и кодексом газотранспортной системы;
  • действие этого закона для заказчиков, осуществляющих деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется оператором газотранспортной системы, оператором газохранилищ и операторами газораспределительных систем для обеспечения собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных производственно-технических нужд, покрытия расходов и производственно-технологических расходов) в соответствии с ЗУ "О рынке природного газа", кодекса газотранспортной системы, кодекса газохранилищ и кодекса газораспределительных систем.

Напомним, народные депутаты в сентябре поддержали за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию возможностей для покупки оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на бирже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы