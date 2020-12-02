ВР схвалила дозвіл оператору ГТС купувати газ на біржі

“Проект Закону України розроблений з метою удосконалення діючого законодавства для створення можливостей для купівлі Оператором ГТС короткострокових стандартизованих продуктів газу на торговій платформі, тобто біржі, що дозволить забезпечити прозорість, вільний доступ до інформації та залучення великої кількості учасників — суб’єктів ринку природного газу”, — йдеться в пояснювальній записці.

Проектом закону передбачається внести зміни до ЗУ “Про публічні закупівлі”, якими передбачити, що:



дія цього закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється суб’єктами ринку природного газу, що визначені ЗУ “Про ринок природного газу”, на торгових платформах, функціонування та керування яких забезпечується операторами торгових платформ, які провадять діяльність відповідно до кодексу газотранспортної системи;



дія цього закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи для вчинення балансуючих дій чи замовником послуг транспортування для балансування свого портфоліо відповідно до ЗУ “Про ринок природного газу” та кодексу газотранспортної системи;



дія цього закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та виробничо-технологічних витрат) відповідно до ЗУ “Про ринок природного газу”, кодексу газотранспортної системи, кодексу газосховищ та кодексу газорозподільних систем.



Нагадаємо, народні депутати у вересні підтримали за основу проект закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення можливостей для купівлі оператором ГТС короткострокових стандартизованих продуктів газу на біржі.



