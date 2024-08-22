ВР приняла евроинтеграционный законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс

Сегодня, 22 августа Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза", - написал Гончаренко.

Во время голосования 293 депутата проголосовала "за".

Гончаренко отметил, что это евроинтеграционный законопроект.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины активно работает над урегулированием украинского законодательства в соответствии с нормами ЕС. Уже есть результаты в сфере финансовых услуг, в частности в противодействии отмыванию денег, и предпринимательство, с особым акцентом на бухгалтерский учет и финансовую отчетность.