ВР приняла евроинтеграционный законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно имплементации положений Таможенного кодекса ЕС. За евроинтеграционный законопроект проголосовали 293 депутата.
Сегодня, 22 августа Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза", - написал Гончаренко.
Во время голосования 293 депутата проголосовала "за".
Гончаренко отметил, что это евроинтеграционный законопроект.
Напомним
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины активно работает над урегулированием украинского законодательства в соответствии с нормами ЕС. Уже есть результаты в сфере финансовых услуг, в частности в противодействии отмыванию денег, и предпринимательство, с особым акцентом на бухгалтерский учет и финансовую отчетность.