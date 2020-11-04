ВР поддержала внесение в законодательство сведений о государственной границе Украины

“Хочу отметить, что ни разу ВРУ это не рассматривала и де-факто и де-юре у нас в кадастре границы не отмечены. Они только есть в натуре”, — сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

Законопроект № 3987 предусматривает внесение в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов (договоров), заключенных с другими странами. Как отмечают авторы законопроекта, это позволит получать достоверные сведения о государственной границе Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил образования Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных.