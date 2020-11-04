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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116368 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100190 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103273 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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ВР поддержала внесение в законодательство сведений о государственной границе Украины

Киев  •  УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект, которым предусматривается внесение в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Хочу отметить, что ни разу ВРУ это не рассматривала и де-факто и де-юре у нас в кадастре границы не отмечены. Они только есть в натуре”, — сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

Законопроект № 3987 предусматривает внесение в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов (договоров), заключенных с другими странами. Как отмечают авторы законопроекта, это позволит получать достоверные сведения о государственной границе Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил образования Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных.

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