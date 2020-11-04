ВР підтримала внесення до законодавства відомостей про державний кордон України

“Хочу зазначити, що жодного разу ВРУ це не розглядала і де-факто і де-юре в нас у кадастрі кордони не відмічені. Вони тільки є в натурі”, — сказав голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

Законопроект № 3987 передбачає внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів (міжнародних договорів), укладених з іншими країнами. Як зазначають автори законопроекту, це дозволить отримувати достовірні відомості про державний кордон України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних.