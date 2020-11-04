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ВР підтримала внесення до законодавства відомостей про державний кордон України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект, яким передбачається внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Хочу зазначити, що жодного разу ВРУ це не розглядала і де-факто і де-юре в нас у кадастрі кордони не відмічені. Вони тільки є в натурі”, — сказав голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

Законопроект № 3987 передбачає внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів (міжнародних договорів), укладених з іншими країнами. Як зазначають автори законопроекту, це дозволить отримувати достовірні відомості про державний кордон України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних.

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