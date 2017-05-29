ВР может весь вторник потратить на избрание Омбудсмена - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада Украины может потратить почти весь вторник на избрание Уполномоченного ВР по правам человека. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает УНН.
"Во вторник мы начнем свою работу с Уполномоченного по правам человека ВРУ", - сказал А.Парубий.
По его словам, эта процедура "хлопотная" и подробно выписана в законе.
"Она может длиться в течение целого дня. Поэтому я боюсь, что во вторник почти целый день будет приурочен этому вопросу", - сказал спикер ВР.
Он добавил, что в четверг парламент рассмотрит вопрос налоговой политики и банковской деятельности.
Напомним, вице-спикер ВР О.Сироид отпустила депутатов до 6 июня.