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ВР може весь вівторок витратити на обрання Омбудсмена - А.Парубій

Київ • УНН

 • 8026 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада України може витратити майже весь вівторок на обрання Уповноваженого ВР з прав людини. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова ВР Андрій Парубій, передає УНН.

ВР може весь вівторок витратити на обрання Омбудсмена - А.Парубій

"У вівторок ми розпочнемо свою роботу з Уповноваженого з прав людини ВРУ", - сказав А.Парубій.

За його словами, ця процедура "клопітка" і детально виписана у законі.

"Вона може тривати і протягом цілого дня. Тому я боюсь, що у вівторок майже цілий день буде приурочений цьому питанню", - сказав спікер ВР.

Він додав, що в четвер парламент розгляне питання податкової політики і банківської діяльності.

Нагадаємо, віце-спікер ВР О.Сироїд відпустила депутатів до 6 червня.

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