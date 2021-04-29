ВР может принять закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" до конца мая - нардеп

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“У нас готов законопроект об отмене СЭЗ „Крым“. Сейчас мы переносным некоторые пункты, которые нужно было бы урегулировать, в другие законы. Например, порядок пересечения границы или отмены обязательной уплаты налога и освобождение от ответственности за несвоевременное представление налоговой декларации. То есть он готов и уже в конце следующего месяца, надеюсь, мы уже сможем его отменить”, — сказал Умеров.

Детали

По его словам, проект закона об отмене СЭЗ “Крым” поддерживают большинство фракций Верховной Рады.

“Мы предлагаем отменить все дискриминационные положения, касающиеся граждан Украины. Например, люди, которые имеют крымскую прописку в целях налогообложения приравниваются к нерезидентам, то есть к иностранцам. Это приводит к тому, что, например, при продаже недвижимости или наследовании человек должен заплатить повышенный налог, как для иностранцев. Это нужно отменить, это отношение к гражданам Украины как к нерезидентам. Мы сейчас не проводим никаких хозяйственных операций с оккупированным Крымом, поэтому нам он (закон о СЭЗ „Крым“ — ред.) не очень нужен”, — рассказал Умеров.

Дополнение

Умеров ранее сообщал, что парламентское межфракционное объединение “Крымская платформа” разрабатывает пакет законопроектов, касающихся временно аннексированного Крыма, рассмотреть которые Верховная Рада планирует до 18 мая и 23 августа.

В декабре прошлого года в Раде создали депутатское объединение “Крымская платформа”.

Напомним, в марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года “О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Совет национальной безопасности и обороны Украины приняла проект “Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь” 11 марта.

После этого председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что ряд принципиальных предложений Меджлиса должни была быть включены в стратегию деоккупации Крыма, но в документ не вошли.

К слову, в МИД Украины еще в июле 2020 года заявляли, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма.

Также руководство Украины ранее объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма — “Крымской платформы”. “Крымская платформа” должна стать международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан. “Крымская платформа” должна работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.

В Офисе Президента указывали, что саммит “Крымской платформы”, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

Добавим, 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали ранее в МИД.