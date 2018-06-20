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ВВС Израиля поразили три цели ХАМАС в Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров

ВВС Израиля поразили три цели ХАМАС в Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Израильские самолеты нанесли в среду удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров с территории палестинского приморского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном заявлении, сообщает УНН.

“Ранее в среду истребители ВВС Израиля нанесли удары по трем военным целям на территории лагеря ХАМАС в южной части сектора Газа, — говорится в документе. — Атака была произведена в ответ на повторяющиеся запуски воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами из сектора Газа на израильскую территорию”. Военные отметили, что “армия готова продолжать действовать с повышенной интенсивностью и использовать различные средства в ответ на эти террористические атаки”. “Ответственность за все, что происходит внутри и исходит из сектора Газа несет движение ХАМАС”, — добавили в армейской пресс-службе.

В минувший понедельник израильские ВВС поразили девять объектов ХАМАС в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов в северной части Газы. Удары также проводились в ответ на запуск по Израилю воздушных змеев и шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами.

Как сообщал УНН, Нетаньяху заявил о предотвращении терактов в Тель-Авиве и Иерусалиме.

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