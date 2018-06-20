ВПС Ізраїлю вразили три цілі ХАМАС у Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ізраїльські літаки завдали у середу удари по трьом військовим цілям ХАМАС в секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль з території палестинського приморського анклаву. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю у поширеній заяві, повідомляє УНН.
“Раніше в середу винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по трьом військовим цілям на території табору ХАМАС в південній частині сектора Гази, — йдеться в документі. — Атака була проведена у відповідь на повторювані запуски повітряних зміїв з прикріпленими палаючими предметами і повітряних куль з вибуховими пристроями з сектора Гази на ізраїльську територію ”. Військові зазначили, що “армія готова продовжувати діяти з підвищеною інтенсивністю і використовувати різні засоби в відповідь на ці терористичні атаки”. “Відповідальність за все, що відбувається всередині і виходить з сектора Газа несе рух ХАМАС”, — додали в армійській прес-службі.
У минулий понеділок ізраїльські ВПС вразили дев’ять об’єктів ХАМАС в двох військових таборах і на базі з виробництва боєприпасів в північній частині Гази. Удари також проводилися у відповідь на запуск по Ізраїлю повітряних зміїв і куль з закріпленими палаючими предметами і пристроями.
Як повідомляв УНН, Нетаньягу заявив про запобігання терактам у Тель-Авіві та Єрусалимі.