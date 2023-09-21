В течение суток произошло 20 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В общем враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток состоялось 20 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чернацкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалигино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области.
На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шийковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купьянска-Узлового, Ковшаровки Харьковской области.
На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка, Миньковка, Клещеевка и Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага в районах Марьи Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Мар’инка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львовское, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 274 470 человек, 4638 танков и сотен единиц другой военной техники.