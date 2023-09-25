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В течение суток состоялось 17 боевых столкновений - Генштаб

В течение суток состоялось 17 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В общем враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфино, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огирцево, Гатище, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Федоровка, Никифоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Вместо этого нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Вербового и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Красное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокамянка, Ольговка, Львов Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Херсон, Токаревка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 270 человек, 4667 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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