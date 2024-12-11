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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Впервые за 88 лет: на матч “Шахтера” против “Баварии” пришло более 57 тыс. зрителей

Впервые за 88 лет: на матч “Шахтера” против “Баварии” пришло более 57 тыс. зрителей

Киев  •  УНН

 • 6303 просмотра

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Матч "Шахтера" против "Баварии" на "арене ауфшальке" посетили 57 079 зрителей. Это наибольшее количество болельщиков на домашней игре донецкого клуба за всю его историю.

На матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" – "Бавария" на трибунах "Арены ауфшальке" в Гельзенкирхене 57 079 зрителей, что является рекордом к донецкому коллективу посещаемости домашних матчей за 88-летнюю историю.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера", передает УНН.

детали

Самая посещаемая домашняя игра за 88 лет существования клуба. Матч 6 – го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Бавария" собрал на трибунах "Арены ауфшальке" в Гельзенкирхене 57 079 зрителей. Это рекорд посещаемости домашних матчей "горняков" за всю историю клуба

- сообщили в пресс-службе. 
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В клубе отметили, что предыдущее достижение было установлено 2 сентября 2012 года, когда на матче УПЛ "Шахтер" - "Динамо", в котором "горняки" одержали победу - 3:1, на "Донбасс Арене" в Донецке посетили 53 423 зрителя.

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Дополнение

После начала боевых действий на Донбассе, "Шахтер" вынужденно покинул Донецк. Сейчас команда в УПЛ выступает на" Арене Львов", а в еврокубках играет на" арене ауфшальке " в Гельзенкирхене, ведь из-за войны украинские команды не могут выступать в Украине.

Последний раз дончане в еврокубках играли на" Донбасс Арене "27 ноября 2013 года, когда в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2013/14 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2013/14" Шахтер "разбил" Реал Сосьедад " - 4:0.

В УПЛ " Шахтер "последний раз сыграл на своей домашней арене 2 мая 2014 года против мариупольского" Ильичевца "(3:1), который впоследствии изменил название на" Мариуполь " в с 2022 года приостановил участие в украинском футбольном чемпионате из-за начала полномасштабного вторжения.

Всего " Шахтер "сыграл на" Донбасс Арене " 102 матча. В этих поединках донецкая команда одержала 80 побед, 14 раз завершила встречи вничью, потерпела 8 поражений.

Напомним

В 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил мюнхенской "Баварии" - 1:5. 

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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