Воссоединение семьи: Саакашвили дали голландскую визу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Нидерландах удовлетворили запрос экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на получение визы. Об этом пишет De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов, передает УНН.
"Саакашвили получил визу нашей страны в посольстве Нидерландов в Киеве в контексте воссоединения семьи. 49-летний политик женат на голландской гражданке Сандре Рулофс, с которой у него двое детей", - говорится в сообщении.
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Напомним, 18 декабря бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.