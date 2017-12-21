Возз’єднання родини: Саакашвілі дали голландську візу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Нідерланах задовольнили запит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на отримання візи. Про це пише De Telegraaf з посиланням на джерела у міністерстві безпеки і юстиції Нідерландів, передає УНН.
"Саакашвілі отримав візу нашої країни в посольстві Нідерландів у Києві у контексті возз'єднання сім'ї. 49-річний політик одружений на голландській громадянці Сандрі Рулофс, з якою у нього двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 18 грудня колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов на допит до Генеральної прокуратури України.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.