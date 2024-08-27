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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возрожденный Батурин: потомок Разумовского посетил гетманскую столицу

Возрожденный Батурин: потомок Разумовского посетил гетманскую столицу

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 14:33  •  5813 просмотра

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В Батурине состоялись торжества по случаю 15-летия открытия отреставрированного Дворца гетмана Кирилла Разумовского как музея. Дворец является символом эпохи Гетманщины и популярным туристическим объектом.

22 августа 2024 года в Батурине на Черниговщине отмечали юбилей по случаю открытия отреставрированного Дворца гетмана Кирилла Разумовского. 15 лет назад Дворец открыли как музей. Сегодня он пользуется небывалым интересом среди посетителей, передает УНН.

Детали

Участие в торжественных мероприятиях по случаю 15-й годовщины работы Дворца как музея приняло много известных лиц. Среди них - прямой потомок последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского - историк, политический и общественный деятель Грегор Разумовский, который живет в Вене. А также третий президент независимой Украины Виктор Ющенко, по инициативе которого Дворец реставрировали в 2009 году.

Батурин - это гетманская столица, на территории которого расположен Дворец гетмана Кирилла Разумовского. И очень важно, чтобы этот музей работал в дальнейшем, ведь он является воплощением украинского мировоззрения

- заявил он в ходе торжественных мероприятий по случаю 15-й годовщины работы Дворца как музея.

Дворец гетмана Кирилла Разумовского является символом эпохи Гетманщины.

Главная идея возрождения Дворца заключалась в воссоздании исторического образа памятника и дальнейшего его использования под музейную экспозицию, которая бы освещала важный этап формирования нашего государства - эпохи Гетманщины. Это - единственный сохранившийся гетманский дворец на территории нашего государства, единственный возрожденный дворец во времена независимой Украины, единственный дворец в Украине, владельцу которого - Андрею Разумовскому - Людвиг ван Бетховен посвятил одно из самых популярных своих произведений, а именно - «Пятую симфонию», которая считается одной из самых популярных классических произведений в мире

- рассказала УНН генеральный директор национального заповедника Гетманская столица Татьяна Кербут.

История Дворца началась в далеком 1799 году, во времена гетмана Кирилла Разумовского. В 1803 году Дворец достроили. В том же году, в январе, гетман умер, завещав Дворец своему сыну - Андрею Разумовскому.

Андрей Кириллович Разумовский владел Дворцом в период с 1803 по 1836 годы. До самой своей смерти. Он является одним из самых известных дипломатов. Именно он готовил и принимал непосредственное участие в проведении Венского конгресса 1815 года, который поставил точку в наполеоновских войнах. Что характерно, документ о Венском конгрессе от имени Российской империи подписал именно Андрей Разумовский

- уточняет Кербут.

После смерти Андрея Разумовского судьба Дворца складывается менее успешно. Он пережил большой пожар, некоторое время был в собственности военного ведомства. К началу 20 века Дворец нуждался в реставрации.

Первая реставрация Дворца была профинансирована гетманом Камилом Разумовским. Вторая реставрация, по итогам которой Дворец открыли как музей, прошла по инициативе Виктора Ющенко.

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Сейчас экспозиция Дворца включает ряд оригинальных и уникальных экспонатов принадлежавших гетману или связанные с его жизнью и деятельностью, в частности: Универсал гетмана Кирилла Разумовского о присвоении чина сотника Переволочанского Стефану Лукомскому, 9 октября 1763 г. г. Глухов; 14 фотографий дворца гетмана начала ХХ в., сделанные по заказу правнука гетмана - Камила Разумовского, фотографии дворца ХІХ и ХХ в.; шкаф для книг ХІХ в.; печать суконной фабрики гетмана Кирилла Разумовского, ХѴІІІ в.; фрагменты надгробного памятника Кириллу Разумовскому, авторства Ивана Мартоса, 1805 г.

Дворец является очень популярным туристическим объектом. Несмотря на то, что Батурин находится недалеко от границы с РФ, несмотря на то, что здесь часто раздаются воздушные тревоги - к нам приезжает большое количество посетителей. Могу констатировать, что до начала полномасштабного вторжения 50% наших посетителей приезжали из Киева. Сейчас это - вся Украина. Люди интересуются своей историей, хотят знать, за что воюют

 - заметила Кербут.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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