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Відроджений Батурин: нащадок Розумовського відвідав гетьманську столицю

Відроджений Батурин: нащадок Розумовського відвідав гетьманську столицю

Київ • УНН

 • 16990 перегляди

У Батурині відбулися урочистості з нагоди 15-річчя відкриття відреставрованого Палацу гетьмана Кирила Розумовського як музею. Палац є символом доби Гетьманщини та популярним туристичним об'єктом.

22 серпня 2024 року у Батурині на Чернігівщині відзначали ювілей з нагоди відкриття відреставрованого Палацу гетьмана Кирила Розумовського. 15 років тому Палац відкрили як музей. Сьогодні він користується небувалим інтересом серед відвідувачів, передає УНН.

Деталі

Участь в урочистих заходах з нагоди 15-ї річниці роботи Палацу як музей взяло багато відомих осіб. Серед них - прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського – історик, політичний та громадський діяч Грегор Розумовський, який живе у Відні. А також третій президент незалежної України Віктор Ющенко, за ініціативи якого Палац реставрували у 2009 році.

Батурин - це гетьманська столиця, на території якого розташований Палац гетьмана Кирила Розумовського. І дуже важливо, щоб цей музей працював надалі, адже він є втіленням українського світогляду

- заявив він у ході урочистих заходів з нагоди 15-ї річниці роботи Палацу як музей.

Палац гетьмана Кирила Розумовського є символом доби Гетьманщини.

Головна ідея відродження Палацу полягала у відтворенні історичного образу пам’ятки та подальшого її використання під музейну експозицію, яка б висвітлювала важливий етап формування нашої держави – доби Гетьманщини. Це - єдиний збережений гетьманський палац на території нашої держави, єдиний відроджений палац у часи незалежної України, єдиний палац в Україні, власнику якого – Андрію Розумовському - Людвіг ван Бетховен присвятив із найпопулярніших своїх творів, а саме – "П’яту симфонію", яка вважається однієї із найбільш популярних класичних творів у світі

- розповіла УНН генеральний директор національного заповідника Гетьманська столиця Тетяна Кербут.

Історія Палацу розпочалася в далекому 1799 році, за часів гетьмана Кирила Розумовського. В 1803 році Палац добудували. Того ж року, у січні, гетьман помер, заповівши Палац своєму синові – Андрію Розумовському.

Андрій Кирилович Розумовський володів Палацом в період з 1803 по 1836 роки. До самої своєї смерті. Він є одним із найвідоміших дипломатів. Саме він готував і приймав безпосередню участь у проведенні Віденського конгресу 1815 року, який поставив крапку в наполеонівських війнах. Що характерно, документ про Віденський конгрес від імені російської імперії підписав саме Андрій Розумовський

- уточнює Кербут.

Після смерті Андрія Розумовського доля Палацу складається менш успішно. Він пережив велику пожежу, певний час був у власності військового відомства. На початок 20 століття Палац потребував реставрації.

Перша реставрація Палацу була профінансована гетьманом Камілом Розумовським. Друга реставрація, за підсумками якої Палац відкрили як музей, пройшла за ініціативи Віктора Ющенка.

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Зараз експозиція Палацу включає низку оригінальних та унікальних експонатів які належали гетьману або ж пов’язані з його життям та діяльністю, зокрема: Універсал гетьмана Кирила Розумовського про присвоєння чину сотника Переволочанського Стефану Лукомському, 9 жовтня 1763 р. м. Глухів; 14 світлин палацу гетьмана початку ХХ ст., зроблені на замовлення правнука гетьмана – Каміла Розумовського, світлини палацу ХІХ та ХХ ст.; шафа для книг ХІХ ст.; печатка суконної фабрики гетьмана Кирила Розумовського, ХVІІІ ст.; фрагменти надгробного пам’ятника Кирилу Розумовському, авторства Івана Мартоса, 1805 р.

Палац є дуже популярним туристичним об’єктом. Не дивлячись на те, що Батурин знаходиться недалеко від кордону з рф, попри те, що тут часто лунають повітряні тривоги – до нас приїздить велика кількість відвідувачів. Можу констатувати, що до початку повномасштабного вторгнення 50% наших відвідувачів приїздили з Києва. Зараз це – вся Україна. Люди цікавляться своєю історію, хочуть знати, за що воюють

 - зауважила Кербут.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КультураПодії

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