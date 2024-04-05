Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

До 4 увеличилось количество жертв из-за ракетного удара рф по Запорожью. Количество пострадавших также - до 20, из них 6 в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на сейчас: 4 человека погибли, более 20 человек травмированы - заявив Федоров

Детали

На месте прилетов работают спасатели, полиция и все гражданские службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

20 человек сейчас находятся в больнице, 6 из них - в тяжелом состоянии. - уточнил Федоров в вечернем видеообращении.

По данным Федорова, россияне нанесли 5 ракетных ударов по гражданской и производственной инфраструктуре Запорожья.

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Напомним

Россияне атаковали Запорожье сегодня днем около 15 часов. В городе прогремела серия взрывов.