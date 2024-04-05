Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.
Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 72 боевых столкновения, россияне вели огонь на шести направлениях, активнее всего - на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском направлениях.
Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19
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Россияне снова нанесли удары по селам вблизи Харькова, вызвав взрывы. предварительно обошлось без жертв.
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев планирует снять фильм о ядерной войне
Дени Вильнев, режиссер фильма "Дюна", ведет переговоры об экранизации номинированной на Пулитцеровскую премию книги Энни Джейкобсен "Ядерная война: Сценарий", которую он планирует спродюсировать и срежиссировать.
Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.
Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский
Правительство выделит 1,2 млрд грн на экономическое развитие Черниговской области для поддержки предпринимателей и разминирования сельскохозяйственных земель.
Кэмерон будет давить на законодателей США, чтобы те утвердили законопроект по предоставлению военной помощи Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит США на следующей неделе, чтобы призвать законодателей одобрить пакет военной и финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, который уже несколько месяцев блокируется в Конгрессе.