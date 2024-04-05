Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  110676 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  111199 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  111465 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  104317 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  124773 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117423 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118979 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111304 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101049 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  92142 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  226547 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  303807 просмотра

Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

20 человек были ранены, 6 в тяжелом состоянии и 3 погибли в результате ракетного удара России по гражданской и промышленной инфраструктуре в Запорожье.

Война •   •  2976 просмотра
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

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"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 72 боевых столкновения, россияне вели огонь на шести направлениях, активнее всего - на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском направлениях.

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Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19

В результате российского удара по Запорожью погибли 3 и были ранены 19 человек, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19

На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин

297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области будут принудительно эвакуированы в более безопасные регионы в связи с ситуацией с безопасностью по решению Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации в условиях военного положения.

Война •   •  11210 просмотра
На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин

Взрывы в Харькове: есть прилеты в Харьковском районе - ОВА

Россияне снова нанесли удары по селам вблизи Харькова, вызвав взрывы. предварительно обошлось без жертв.

Война •   •  10713 просмотра
Взрывы в Харькове: есть прилеты в Харьковском районе - ОВА

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев планирует снять фильм о ядерной войне

Дени Вильнев, режиссер фильма "Дюна", ведет переговоры об экранизации номинированной на Пулитцеровскую премию книги Энни Джейкобсен "Ядерная война: Сценарий", которую он планирует спродюсировать и срежиссировать.

Культура •   •  9632 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев планирует снять фильм о ядерной войне

Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.

Война •   •  12409 просмотра
Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк

Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский

Правительство выделит 1,2 млрд грн на экономическое развитие Черниговской области для поддержки предпринимателей и разминирования сельскохозяйственных земель.

Экономика •   •  15530 просмотра
Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский

Кэмерон будет давить на законодателей США, чтобы те утвердили законопроект по предоставлению военной помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит США на следующей неделе, чтобы призвать законодателей одобрить пакет военной и финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, который уже несколько месяцев блокируется в Конгрессе.

Война •   •  13748 просмотра
Кэмерон будет давить на законодателей США, чтобы те утвердили законопроект по предоставлению военной помощи Украине