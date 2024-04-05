"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на удар по россии по Запорожью, отметив, что рф должна отвечать за преступления против мирного населения Украины. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут – ужасная тактика, которая, очевидно, имела целью убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины, - написала Бринк.

Напомним

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 19 человек. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Также погибли три человека.