Возросло количество раненых в результате атаки рф на Чугуевскую громаду Харьковской области
Киев • УНН
В результате обстрела Чугуевской громады Харьковской области пострадали 4 человека, среди которых 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
Накануне захватчики совершили обстрел Чугуевской громады Харьковской области, в результате чего 4 человека пострадали, в том числе дети.
Пишет УНН со ссылкой на информацию пресс-службы председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
По обновленной информации, пострадали четыре человека. В результате удара по Чугуевской громаде получила ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Все получили медицинскую помощь на месте
Напомним,
УНН сообщал, что в результате обстрелов в Харьковской области повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Погибли два человека, ранены несколько человек, эвакуированы 53 человека.