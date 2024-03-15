Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу

Еще двое раненых в результате атаки по Кривому Рогу обратились за медицинской помощью. Всего во время удара 12 марта травмировались 52 человека. Среди них 13 - дети, сообщил глава ОВА Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, до сих пор в больнице - 16 человек.

Напомним,

12 марта россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. Из-за "прямого попадания" по жилой девятиэтажке и другим местам сразу было известно о 5 погибших и по меньшей мере 43 пострадавших, из них 12 детей.

Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются