Возможность сбивать российские истребители является ключом к завершению войны - Зеленский в обращении
Киев • УНН
Зеленский считает усиленную противовоздушную оборону, которая препятствует российским самолетам, ключом к справедливому завершению войны и благодарит союзников за поддержку.
Усиленное ПВО, которое способно сбивать современные истребители российской армии, является ключевым фактором, который поможет достичь справедливого завершения войны. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ежедневном обращении, передает УНН.
На этой неделе мы доказали, насколько действенно усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители - это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению
Он поблагодарил партнеров, которые уже помогают Украине усилить систему ПВО и готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году.
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Президент также уточнил, что новые указы с антироссийскими санкциями касаются более чем 130 юридических лиц и более 20 физических лиц.
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Напомним,
22 декабря украинская противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны, о чем сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Возможность сбивать российские истребители является ключом к завершению войны - Зеленский в обращении
Зеленский считает усиленную противовоздушную оборону, которая препятствует российским самолетам, ключом к справедливому завершению войны и благодарит союзников за поддержку.
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