Возможность сбивать российские истребители является ключом к завершению войны - Зеленский в обращении

Усиленное ПВО, которое способно сбивать современные истребители российской армии, является ключевым фактором, который поможет достичь справедливого завершения войны. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ежедневном обращении, передает УНН.

На этой неделе мы доказали, насколько действенно усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители - это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению