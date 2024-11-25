Возле Роботино продолжаются позиционные бои - спикер 118-й ОМБр

Возле Роботино в Запорожской области продолжаются позиционные бои. В то же время россияне пытаются малыми группами закрепиться, как можно ближе к украинским позициям. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 118-й отдельной механизированной бригады старший лейтенант Дмитрий Пелых в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Могу говорить только о зоне ответственности 118-й отдельной механизированной бригады в районе выполнения боевых задач возле поселка Роботино. Сейчас здесь продолжаются позиционные бои, в основном по уничтожению живой силы. Оккупантов очень беспокоят, в частности, наши БПЛА, беспокоят расчеты, как только они обнаруживают наши позиции, сразу несколько часов «утюжат» позиции, где сосредоточены экипажи этих БПЛА», - рассказал Пелых.

Он отметил, что россияне одновременно пытаются малыми группами закрепиться, как можно ближе к украинским позициям, но они это делают настолько незначительными силами, что Силы обороны их уничтожают, не прибегая даже к артиллерийскому огню.

«Создается впечатление, что у оккупантов есть и другие задачи на этом направлении, в частности по эвакуации своих «200», которых они не забирали здесь более полутора лет. Очевидно, что масса обращений или жалоб родственников уже превысила любые нормы, и российское командование уже не может игнорировать эту массу обращений», - сказал Пелых.

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